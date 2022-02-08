بسبب تردي الوضع الأمني.. تظاهرة في ميسان للمطالبة بإقالة المحافظ علي دواي

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من اهالي ميسان، يوم الثلاثاء، مطالبين بإقالة المحافظ ورئيس اللجنة العليا في المحافظة، علي دواي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان مواطنين خرجوا بتظاهرة امام مبنى محافظة ميسان للمطالبة بإقالة المحافظ علي دواي، من منصبه الذي يشغله منذ اكثر من 12 عاماً.

وبين، ان التظاهرة ضد دواي تأتي على خلفية تفشي النزاعات العشائرية في المحافظة، وتزايد جرائم الاغتيال في ميسان وآخرها، جريمة اغتيال القاضي احمد فيصل بـ15 رصاصة، والرائد في الشرطة حسام العلياوي.

وتشهد محافظة ميسان منذ سنوات عدة نزاعات عشائرية دامية، كان آخرها نزاع في قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة استمر لعدة أيام وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى فضلاً عن خسائر مادية طالت حتى عجلات القوات الأمنية التي تدخلت بأعداد كبيرة للسيطرة على الأوضاع، وما زال الوضع متوتراً هناك.