بسبب تردي الخدمات.. محتجون يقطعون طريقاً حيوياً يربط ذي قار ببغداد (صور)

شفق نيوز/ قطع العشرات من اهالي إحدى القرى شمالي محافظة ذي قار، يوم الاثنين، طريقاً حيوياً يربط المحافظة بالعاصمة بغداد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من اهالي قرية المصيفي التابعة اداريا لقضاء النصر، قاموا بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة الناصرية ومحافظة واسط والعاصمة بغداد بالاطارات المحترقة.

وبين مراسلنا، أن الاهالي يطالبون بتحسين الواقع الخدمي فيها وشمولهم بالخدمات والمشاريع.

وتعاني محافظة ذي قار وباقي المحافظات الوسطى والجنوبية من تردٍ واضحٍ في الخدمات بمختلف القطاعات طوال السنوات الماضية.