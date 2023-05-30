بسبب انهيار مدرسة.. النزاهة تعتقل 4 مهندسين بتربية ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، باعتقال أربعة مهندسين في مديرية تربية المحافظة هلى خلفية انهيار جزئي في إحدى المدارس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية برفقة فريق من النزاهة اعتقلت أربعة مهندسين من المديرية العامة لتربية ذي قار بتهمة هدر المال العام على خلفية استلام مدرسة النوافل الابتدائية في ناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية، وبعد شهرين من استلامها انهارت اجزاء منها".

وبين المصدر، ان "اعتقال المهندسين جاء بناءً على اوامر قبض اصدرها قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة وفق احكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".