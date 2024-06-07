بسبب انتماءاتهم السياسية.. الطاقة النيابية تدعو لتغيير مسؤولين بوزارة الكهرباء

شفق نيوز/ دعا رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية النائب محمد نوري العبد ربه، يوم الجمعة، إلى تغيير بعض المديرين العامين في وزارة الكهرباء، وذلك بسبب انتماءاتهم السياسية التي يتعاملون بها في وظائفهم أكثر من عملهم الفني والمهني، حسب وصفه.

وقال العبد ربه لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مديري الدوائر يتعاملون على أساس الولاء الحزبي وانتماءاتهم وارتباطاتهم بجهات سياسية، أكثر من تعاملهم كفنيين في وزارة تعتمد على الطابع الفني والمهني قبل كل شي".

وتابع القول:"كذلك فان عجز قسم من هؤلاء في أداء مهامه يؤثر سلبا على النتائج والخطوات الإيجابية التي تنتهجها الحكومة"

وطالب العبد ربه، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى "تغيير بعض المديرين العامين العاملين في وزارة الكهرباء، وذلك تماشيا مع ما تسير به الحكومة من خطوات نحو تحقيق أهداف مثمرة في هذا القطاع".

ولفت إلى أنه "من خلال مراقبتنا للعمل لاحظنا عدم مواكبة هذا القطاع للطلب المتزايد على الكهرباء"، موضحاً بالقول: "إننا نشد على يد رئيس الوزراء في معاقبة المقصرين ومكافأة المتميزين".