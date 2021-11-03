بسبب انتقاده لإهمال الشرقاط.. مجلس تحقيقي بحق مسؤول محلي في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن محافظ صلاح الدين عمار خليل جبر، يوم الاربعاء، تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائممقام قضاء الشرقاط لمطالبة الاخير بتوفير الخدمات، واعتراضه على وحرمان القضاء من الموازنات والمشاريع الخدمية الاساسية.

وبموجب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فان المحافظ أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة المعاون الامني للمحافظ للتحقيق مع قائممقام الشرقاط علي دودح خلف الجبوري، بعد تصريح لوسائل الاعلام انتقد فيه "الحرمان الذي يشهده الشرقاط منذ سنوات عدة".

بدوره قال قائممقام الشرقاط علي الجبوري، في حديثه لوكالة شفق نيوز "طالبت عبر وسائل الاعلام بإنصاف الشرقاط خدميا في ظل الخدمات المتهالكة والبنى التحتية المتضررة جراء احتلال داعش وانعدام الكثير من الخدمات الاساسية منذ سنوات طويلة".

واضاف "منذ العام 2013 وحتى الان لم يتسلم الشرقاط أي موازنة مالية ويعاني ترديا كبيرا في الخدمات وخاصة الطرق والتربية والصحة الى جانب انعدام تعويضات المتضررين جراء الارهاب واعمال داعش وانا احد المتضررين بعد تفجير عناصر داعش لمنزلي".

ولفت الجبوري الى ان "الشرقاط يعاني ازمة بالابنية المدرسية وما زال يحوي مدارس طينية حتى هذه اللحظة رغم المطالب والمناشدات الطويلة".

ويعاني قضاء الشرقاط من تهالك خدمي كبير جراء احتلال داعش للقضاء للفترة من 2014 الى 2016 ونقص الموازنات الحكومية على مدار الاعوام الماضية.