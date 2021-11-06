بسبب انتقاده للحكومة وارتفاع الأسعار.. مجهولون يضرمون النار بـ"عجلة" رجل دين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أقدم مجهولون في ذي قار، يوم السبت، على إحراق سيارة الخطيب الحسيني الشيخ علوان التميمي، على خلفية انتقاده لخفض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها بسبب ذلك.

وقالت عائلة الشيخ التميمي لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "والدنا خطيب حسيني ودأب في الفترة الأخيرة على انتقاد ارتفاع سعر مادة الطحين والذي انعكس بشكل سلبي كبير على المواطنين، فضلا عن بقاء سعر الدولار مرتفعاً، ما تسبب بكساد كبير في السوق وأضاف معاناة جديدة للشرائح المتوسطة والفقيرة".

وتابعت العائلة، أن "اخر الأمور التي تطرق لها والدنا يوم أمس عبر المنبر في قضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار، وموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، هو بقاء سعر الدولار مرتفعاً من دون معالجات من الحكومة، واستمرار الأضرار التي تسبب بها على المجتمع".

وبينت "بعد هذه الخطبة بساعات تم إحراق سيارته فجر اليوم في حي الإمام الصادق بقضاء الدواية من قبل مجهولين بواسطة"، مؤكدة "ليس لدينا اي عداوة مع أي طرف في القضاء، وقد رفعنا دعوى قضائي وتسجيل شكوى ضد الفاعل حين التعرف عليه".