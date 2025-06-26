بسبب امرأة.. نزاع عشائري يتسبب بإصابة واعتقال 9 أشخاص جنوبي العراق

شفق نيوز – ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بأن نزاعا عشائريا اندلع جنوبي المحافظة بسبب "امرأة"، وتسبب بإصابة واعتقال 9 أشخاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا، اندلع بمنطقة الحي العسكري في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، بين أولاد عم، حيث اختلفوا على امرأة".

وأضاف أن "النزاع العشائري استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة، وانتهى باصابة 4 اشخاص بجروح متفاوتة"، مبينا أن "القوات الأمنية فرضت طوقا امنيا على مكان الحادث واعتقلت 5 أشخاص على صلة بالنزاع، فيما تم نقل الجرحى للمستشفى لغرض تلقي العلاج".