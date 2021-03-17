بسبب امرأة مسنة.. إحالة 3 موظفين في صحة نينوى على التحقيق

شفق نيوز/ أحال مدير صحة نينوى، فلاح الطائي، يوم الأربعاء، ثلاثة موظفين من الكادر الطبي في مستشفى السلام بالجانب الأيسر لمدينة الموصل على التحقيق، كادوا يتسببوا بوفاة امرأة مسنة.

وقال الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "إحالتهم جاءت بسبب شكوى عليهم في طوارئ المستشفى، لعدم استخدامهم أجهزة (تخطيط القلب) رغم وجود العديد من الأجهزة في المستشفى، فضلا عن إهمالهم الذي كاد يتسبب بوفاة امرأة مسنة".

وفي السياق، أوضح مدير المستشفى فراس عقراوي، أن "المستشفى تحتوي على أكثر من 20 جهاز تخطيط، من بينها 3 مخصصة للطوارئ، لكن هؤلاء يقومون باستخدام ورق بنوعية مختلفة عن المعتمدة ويتسبب ذلك بتوقف الأجهزة، ويقولون إن الأجهزة قد تعطلت وذلك حتى لايستمروا في تقديم الخدمات في الطوارئ أثناء الخفارات".

وعدّ عقراوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، هذه التصرفات "أمرًا يسيء لسمعة الكوادر الطبية"، مشيرا إلى أن "الشكوى التي قدمت ضد الموظفين الثلاثة، كشفت الأمر، وسيتم اتخاذ عقوبات قاسية بحقهم، بعد التحقيق".

ولفت إلى أن "الإهمال المتعمد وخصوصاً في شعبة الطوارئ يهدد حياة المرضى، فمن غير المعقول أن يكون هناك أكثر من 20 جهازاً ولا يتمكن المريض من إجراء تخطيط القلب".