بسبب الإيرادات المائية.. محافظة عراقية تخفض خطتها الزراعية الشتوية 60%

شفق نيوز/ أكدت محافظة ديالى، يوم الجمعة، خفض خطتها الزراعية الشتوية بنسبة أكثر من 60% عن الموسم قبل السابق بسبب الإيرادات المائية، فيما رجحت إطلاق خطة تسويق شاملة للزراعة الشتوية.

وقال مدير إعلام زراعة ديالى، محمد جبار المندلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة خفضت الخطة الشتوية بنسبة 60- 65% وفقا للايرادات المائية المتاحة"، مبيناً أن "الخطة تشمل (209192) دونما لمحصول القمح و1450 دونماً لمحصول الشعير في عموم الوحدات الإدارية".

وأكد المندلاوي، "توزيع بذور وأسمدة مدعومة لاتمام الخطة الشتوية"، مبيناً أن "المزارعين تسلموا بذور الحنطة المدعومة بنسبة 70% والأسمدة اللازمة بنسبة 40% مقارنة بأسعار الأسواق التجارية".

ورجح المسؤول المحلي، شمول جميع المساحات الزراعية الشتوية خارج الخطة الزراعية بـ"التسويق نهاية الموسم"، مستدركا بالقول: "القرار النهائي يعود للجهات المعنية".

وألغت وزارة الزراعة العراقية، الموسم الماضي، الخطة الزراعية الشتوية في ديالى للموسم 2021-2022 للمساحات المروية (انهار ومشاريع اروائية بسبب شح المياه وانخفاض الإيرادات المائية.