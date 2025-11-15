بسبب الأمطار.. مصرع مواطن وإصابة موظف صيانة بمحافظتين

شفق نيوز- ديالى/ السليمانية

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع مواطن إثر صعقة كهربائية أصابته بسبب تسرب المياه داخل منزله قرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً لقي مصرعه بصعقة كهربائية داخل منزله نتيجة تسلل المياه لمنزله ومحاولته سحبها ووجود تيار كهربائي في سلك قريب منه".

وبين أن الحادث وقع داخل منزل المواطن الواقع في منطقة التحرير قرب مدينة بعقوبة".

من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، إصابة أحد منتسبي فرق الصيانة خلال عمله على معالجة تماس كهربائي في قضاء رانية التابع لإدارة رابرين في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "أحد العاملين في فرق الصيانة تعرض لإصابة خطيرة أثناء محاولة إصلاح عطل كهربائي مفاجئ، وتم نقله على وجه السرعة من قبل زملائه إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضافت أن "حالة المصاب مستقرة حالياً، إلا أنه يعاني من حروق في مواضع مختلفة من جسده، ويتلقى العلاج في أحد مستشفيات محافظة السليمانية".

وأشارت الوزارة إلى أن "موجة الأمطار الأولى لهذا الموسم تسببت بحدوث عدة تماسّات كهربائية في مناطق مختلفة من إدارة رابرين، شملت چوارقورنه وقلعة دزة نورانية"، مؤكدة أن "فرق الصيانة تدخلت لمعالجة الأعطال وإعادة الخدمة للمواطنين".

وأكدت الوزارة استمرار فرقها الفنية في متابعة الشبكات الكهربائية تحسباً لأي طارئ خلال الظروف الجوية الحالية.