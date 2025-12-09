بسبب الأمطار.. مصرع شخصين نتيجة انهيار منزلهما جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع شخصين اثنين نتيجة انهيار منزلهما شمالي المحافظة بسبب غزارة الأمطار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحيتين من أهالي قرية البو عليان في قضاء الشطرة شمالي ذي قار، ولقيا مصرعيهما نتيجة انهيار المنزل بسبب الموجة المطرية التي تعرضت لها المحافظة اليوم".

وبين أن "فرق الدفاع المدني والصحة هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، وإنقاذ المتبقين من سكنة المنزل".

وكانت قائممقامية قضاء جمجمال في السليمانية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، عن مصرع وإصابة ستة مواطنين جراء السيول التي اجتاحت المدينة، فيما قررت مديرية صحة المحافظة رفع الجاهزية تحسباً لأي طارئ، في حين دعت الإدارة المحلية في كرميان المواطنين إلى ملازمة المنازل لحين انتهاء موجة الأمطار الغزيرة.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عدة مناطق من قضاء جمجمال أسفرت عن فقدان اثنين من المواطنين حياتهم، فيما أُصيب أربعة آخرون".

وأكدت أن "جميع الدوائر والجهات ذات العلاقة باشرت بواجباتها دون أي تقصير وبكامل إمكانياتها المتاحة"، معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.

يأتي ذلك على خلفية موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم كوردستان يوم أمس الاثنين، وتسببت بحدوث سيول في عدد من المناطق، من بينها جمجمال وتكية.