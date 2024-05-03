بسبب الأمطار.. جسر "الفتحة" بصلاح الدين يخرج عن الخدمة للمرة الثانية خلال شهر

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بخروج جسر الفتحة في قضاء بيجي عن الخدمة بسبب ارتفاع مناسيب المياه بفعل تساقط الامطار خلال الايام الماضية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مناسيب المياه ارتفعت في النهر بشكل كبير بعد موجة الامطار الاخيرة التي شهدتها البلاد ما ادى الى خروج الجسر عن الخدمة"، موضحاً أن "الجسر يربط كركوك بصلاح الدين ومناطق جنوب غربي كركوك (الحويجة ونواحيها) والعكس من جهة صلاح الدين يربط قضاء بيجي بكركوك".

وأكد المصدر أن "هذا الأمر هو الثاني من نوعه في أقل من شهر حيث خرج الجسر عن الخدمة يوم 12 نيسان الماضي".

كما خرج جسر الفتحة الرابط بين كركوك وبيجي عن الخدمة في نيسان من العام الماضي 2023، بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة.