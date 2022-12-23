بسبب الأمطار.. تأجيل الامتحانات الفصلية النهائية لطلبة الدراسات العليا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة، تأجيل الامتحانات الخاصة بطلبة الدراسات العليا.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "نظرا للآثار الجوية الطارئة وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي الجامعات بتأجيل الامتحانات الفصلية النهائية لطلبة الدراسات العليا المقررة يوم غد السبت الموافق 2022/12/24 الى ما بعد التوقيتات المثبتة في جداول الاختبارات".

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات كافة الى استنفار طواقمها الخدمية ومعالجة الآثار الجوية وتحديث جداول الامتحانات وإعلانها رسميا في المواقع والقنوات والصفحات الرسمية.