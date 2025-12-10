بسبب الأمطار.. محافظات عراقية تعطّل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

شفق نيوز- محافظات

أعلن مجلس محافظة بابل، يوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، وذلك بسبب موجة الأمطار التي ضربت المحافظة.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار وفسح المجال أمام الدوائر الخدمية القيام بواجباتها قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس المصادف 11 كانون الأول/ديسمبر لكافة الدوائر عدا الأمنية والخدمية".

كذلك أعلنت محافظة الديوانية، مساء اليوم، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، وذلك بسبب غزارة الأمطار.

من جانبه وجه محافظ كركوك ريبوار طه، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس والكليات والدوائر يوم غد الخميس.

وكذلك أعلنت محافظة المثنى، مساء اليوم، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، وذلك بسبب غزارة الأمطار.

وقال طه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب سوء الأحوال الجوية وجهنا بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة والمدارس والكليات، فيما يتواصل الجهد الخدمي في كركوك، مع استمرار جهد خلية الأزمات والكوارث في كركوك بعملها".

ومنذ أيام تشهد محافظات العراق موجة أمطار غزيرة تسببت بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة، ناهيك عن سيول ضربت العديد من الطرق الرئيسة خاصة في مناطق شمال وغرب البلاد، ومحافظات إقليم كوردستان، بالإضافة إلى انهيار مجسر في محافظة كركوك.