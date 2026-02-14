بسبب الإرهاب وتحديات الأمن.. "الإرهاق الصحفي" خطر يهدد صحفيي العراق

شفق نيوز- بغداد

أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، يوم السبت، أن "الإرهاق الصحفي" أصبح من أبرز التحديات التي تواجه مهنة الصحافة في كل من الساحة الدولية والعراقية على حد سواء، مؤثرًا بشكل مباشر على جودة العمل الصحفي، وعلى الصحة النفسية والجسدية للصحفيين، وبات يهدد حرية الصحافة واستدامة المهنة.

وقال المركز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدراسات الدولية قد أظهرت مؤشرات مقلقة حول انتشار الإرهاق بين العاملين في وسائل الإعلام، فقد أبلغ أكثر من 60% من الصحفيين في أوروبا عن تعرضهم لشعور بالإرهاق والإرهاق المهني نتيجة الضغوط المرتبطة بالعمل، وعدم الاستقرار الوظيفي والمهام المتراكمة، مما يؤثر على أدائهم ومهنيتهم".

ولفت إلى أن "تقريراً حديثاً لمنظمات دولية معنية بحرية الصحافة يشير إلى ارتفاع عدد الصحفيين الذين يُقتلون أو يتعرضون للاعتداءات في مناطق النزاع على مستوى العالم، حيث قُتل 124 صحفيًا في 18 دولة خلال عام 2024 في أخطر مستويات المواجهة بالنسبة للعاملين في الميدان الصحفي منذ عقود".

وأضاف المركز أن "هذه التحديات المهنية، إلى جانب المخاطر والتهديدات الواقعية، تُغذّي بشكل مباشر شعور الإرهاق النفسي والجسدي لدى الصحفيين، إذ يتعرضون لضغوط نفسية نتيجة تغطية الصراعات والأحداث العنيفة، وقد يعود ذلك إلى التعرض لصدمات أو خوف دائم من الاستهداف، مما يزيد من احتمالات المعاناة من اضطرابات نفسية تؤثر على الإنتاجية وجودة التغطية الصحفية".

وأكد المركز أن "الصحفيين في العراق يواجهون بيئة عمل صعبة شبيهة بتلك الدولية، حيث تعيق التحديات المهنية، وعدم الاستقرار الوظيفي، والضغوط الإدارية إلى جانب المخاطر الأمنية، قدرة الصحفي على أداء دوره الكامل في خدمة المجتمع، كما تؤثر هذه الضغوط على حرية الأداء المهني ورضا الصحفيين عن عملهم، وترفع من مستوى تعرضهم للإرهاق النفسي والجسدي".

وبين أن "تأثير الإرهاب على العراق لم يقتصر على مجرد إرهاق الصحفيين، بل امتد إلى الخطر الحقيقي على حياتهم وسلامتهم، إذ يحتل العراق واحدة من المراتب الأعلى على مستوى المنطقة في عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا للعنف في سياق عملهم نتيجة النزاعات المسلحة والعمليات الإرهابية".

وأوضح المركز أن "استمرار هذه الظروف الخطيرة يؤدي إلى ضعف جودة التغطية الإعلامية، وانهيار معنويات الصحفيين، وخروج العديد منهم من المهنة أو التفكير في تركها، وهو ما يمثل خسارة للمجتمع في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به الصحفي في كشف الحقائق ونشر الوعي في العراق".

وطالب المركز، السلطات التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، بـ"اتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات من خلال إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي بسنّ تشريعات خاصة لحماية الصحفيين تضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، وتُجرّم الاعتداء عليهم وتكفل سرعة التحقيق المساءلة".

ودعا إلى "تضمين قوانين الإعلام والعمل، مواد تُلزم المؤسسات الإعلامية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية نفسيا، وتعزيز الحماية الأمنية والمهنية من خلال إنشاء وحدة وطنية لحماية الصحفيين ترتبط بمؤسسات الدولة الأمنية وحقوق الإنسان، ووضع بروتوكولات استجابة سريعة لحالات التهديد أو الاعتداء".

وطالب المركز، كذلك بـ"تعزيز الرعاية النفسية والدعم المهني من خلال إطلاق برامج دعم نفسي وتأهيل مهني للصحفيين، خصوصًا العاملين في مناطق النزاع، وإدماج جلسات تفريغ نفسي ودورات إدارة الضغط ضمن المؤسسات الإعلامية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاقتصادي من خلال إلزام المؤسسات الإعلامية بعقود عمل واضحة وتأمين صحي ونفسي".

ودعا أيضا إلى "إدراج الصحفيين ضمن مظلة الضمان الاجتماعي والتقاعدي، وإطلاق منظومة التدريب وبناء القدرات من خلال تطوير برامج تدريب في الصحافة الآمنة، والتغطية في البيئات الخطرة، وإدارة الصدمات، والتعاون مع المنظمات الدولية لإنشاء منصات دعم وتدريب مستدامة، وتعزيز ثقافة احترام الصحفي في المجتمع، ودعم الإعلام المستقل كجزء من منظومة الأمن المجتمعي والديمقراطي".