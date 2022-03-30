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بسبب المياه.. آل عمر "يشلون" حركة طريق رئيس في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-30T12:55:08+0000
بسبب المياه.. آل عمر "يشلون" حركة طريق رئيس في ذي قار

شفق نيوز / أقدم العشرات من سكان أحد الاقضية بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، على قطع طريق حيوي في المحافظة، بسبب شح المياه في القرى التي يسكنونها.

وقال مراسل شفق نيوز، إن العشرات من أهالي قرى آل عمر التابعة إداريا لقضاء الدواية، شمالي شرق محافظة ذي قار، نظموا، اليوم، تظاهرات، وقاموا بحرق الإطارات وقطعوا الطريق الرئيس الرابط بين شرقي المحافظة وغربها شمالاً".

وأضاف المراسل، أن "المحتجين أقدموا على هذه الخطوة بسبب شح المياه في قراهم، داعين السلطات المحلية إلى الاستجابة لمطالبهم قبل فوات الأوان".

وتشكو مناطق محافظة ذي قار، والمناطق الجنوبية من البلاد بشكل عام من نقص أو شحة كبيرة في توفير مياه الشرب أو المستخدمة لسقي الأراضي الزراعية، في ظل تحذيرات من جفاف قد يضرب مناطق العراق بسبب تناقص مناسيب نهري دجلة والفرات في السنوات المقبلة.

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