بسبب الموافقات الأمنية.. أزمة وقود "أسود وأبيض" تشل الحياة في ديالى

شفق نيوز/ شكا سكان محافظة ديالى، يوم الجمعة، من تجدد أزمة المشتقات النفطية وشلل المصالح الحياتية لأسباب مجهولة.

وأعرب ماهر العزاوي، أحد سائقي سيارات الأجرة في ديالى، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن استغرابه من "انعدام مادة الكاز في عموم محطات الوقود بالمحافظة"، مشيراً إلى أن "بعض أصحاب عجلات الأجرة يضطرون للتوجه نحو مناطق العاصمة بغداد للتزود بالوقود".

وتساءل العزاوي: لماذا تتوفر المشتقات النفطية في أطراف بغداد، فيما تعاني ديالى من شحتها أو انعدامها؟

من جانبه، انتقد الناشط المدني منير السعدي، شح النفط الأبيض في عموم المحافظة، مع قسوة ظروف الشتاء وفوضى آليات التوزيع.

وأكد السعدي، خلال حديثه للوكالة، أن "معظم سكان ديالى لم يتسلموا حصص النفط الأبيض للأشهر الماضية بعد نفاد صلاحية البطاقات الوقودية، لعدم توفر المنتوج"، داعياً إلى "تدخل وزارة النفط لضمان وصول النفط الأبيض إلى المواطنين".

بدوره، أوضح قائممقام بعقوبة، عبد الله الحيالي، للوكالة، أن "أسباب أزمة المشتقات النفطية ببعقوبة ووحدات إدارية عدة، يعود لعدم اكتمال الموافقات الأمنية لمحطات الوقود الأهلية وإجراءات تجديد الإجازات بداية كل عام بحسب مديرية المنتجات النفطية".

وطالب الحيالى، حكومة ونواب ديالى بـ"تشكيل وفد للقاء وزير النفط وإيجاد حلول عاجلة لأزمة المشتقات النفطية المتجددة في عموم ديالى"، مؤكداً توفر منتوج البنزين بشكلٍ مرضٍ، إلا أن "الأزمة تتركز بشح في الكاز والنفط الأبيض".

وتشهد ديالى، أزمات مستمرة بالمنتجات النفطية لأسباب عدة، أبرزها قلة حصص المحافظة والتوسع السكاني المتزايد، إلى جانب عمليات التهريب المنظمة للمشتقات النفطية.