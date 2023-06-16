بسبب "المزاح" .. شابان يلقيان حتفهما غرقاً بمدينة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بغرق شابين في نهر دجلة بأطراف قضاء سامراء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شابين غرقا في نهر دجلة في منطقة (القلعة) باطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

ونقل المصدر عن شهود عيان أسبب الغرق يعود إلى المزاح بين الشابين الى جانب الشكاوى الكثيرة من اغلاق المنطقة المخصصة للسباحة في سامراء لأسباب مجهولة.

وأضاف أن الشرطة النهرية والغواصين يواصلون البحث لانتشال جثتي الغريقين.

وتشهد صلاح الدين وعدة محافظات خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.