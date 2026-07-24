بسبب "المحتوى الهابط".. القضاء العراقي يصدر تكليفاً بالحضور بحق البلوغر "نارو"

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، باتخاذ لجنة "المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة" في وزارة الداخلية العراقية إجراءات قانونية بحق البلوغر (ناريمان محمد عبد الرضا) الملقبة بـ "نارو"، وذلك لقيامها بنشر محتوى مخالف للحياء والآداب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام أصدرت تكليفاً بالحضور بحقها، لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير 2023 عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ومحاربة "المحتوى الهابط" الذي يخالف الأخلاق والتقاليد العامة.

ومنذ شباط/ فبراير 2023، تشن وزارة الداخلية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة صناع "المحتوى الهابط" على منصات التواصل الاجتماعي، صدرت على إثرها مذكرات قبض وأحكام بالحبس بحق عدة مشاهير وصناع محتوى.

وتؤكد الداخلية استمرارها بتلقي آلاف الإخبارات عبر منصة "بلّغ" المخصصة للإبلاغ عن المحتويات المخلة بالآداب العامة، مع اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.