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بسبب المتاعب الاجتماعية.. خانقين تطالب بافتتاح محكمة لكوردستان

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-20T06:38:10+0000
بسبب المتاعب الاجتماعية.. خانقين تطالب بافتتاح محكمة لكوردستان

شفق نيوز/ طالب ناشطون ومدنيون في مدينة خانقين شمال شرقي ديالى، اليوم الاثنين، السلطات المعنية بفتح  محكمة تابعة إلى سطة اقليم كوردستان لتفادي المتاعب الاجتماعية والمادية.

وقال ناشطون لوكالة شفق نيوز، إن "فتح فرع محكمة بداءة خانقين تتبع لحكومة كوردستان بات أمراً ضرورياً لرفع المتاعب والاعباء المادية والاجتماعية عن السكان وانجاز المعاملات والقضايا  المرتبطة بالاقليم في خانقين".

وأشار الناشطون، إلى "تكبد السكان اعباء كبيرة جراء التنقل بين خانقين وناحية قوره تو عند حدود قضاء كلار، لانجاز القضايا والدعاوى القضائية المختلفة والالتزامات القانونية الاخرى".

ولوح الناشطون والسكان "بتنظيم تظاهرات للضغط على الجهات المعنية للاستجابة الى مطالبهم المشروعة وايجاد حل لمشاكل ترهق كاهل الاهالي على مر السنوات الماضية".

وتضم مدينة خانقين دوائر ادارية تابعة لحكومة الاقليم  تختص ضمن مسؤوليات الدستورية والقانونية.

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