بسبب "العكورة".. مديرية ماء نينوى تنصح الأهالي بتخزين المياه وترشيد الاستهلاك

شفق نيوز- نينوى

دعت مديرية ماء نينوى، مساء اليوم الأحد، الأهالي إلى تخزين كميات من المياه خشية توقف محطات "الإسالة" مؤقتاً بسبب السيول "العكرة" الوادة إلى المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ندعوكم إلى خزن كميات كافية من الماء تكفي ليومين على الأقل، مع الترشيد في الاستهلاك لضمان استمرارية التجهيز لديكم في الحالات الطارئة".

وبينت أن ذلك يأتي "لاحتمالية إطفاء بعض المشاريع بسبب ارتفاع العكورة القادمة من السهول والوديان إلى محطات السحب، مما قد يضطر المديرية لإيقاف الضخ بشكل مؤقت".