بسبب الطقس.. محافظة جنوبية تغير أوقات الدوام الرسمي (وثيقة)

شفق نيوز- ميسان

قررت محافظة ميسان، يوم الاثنين، تغيير أوقات الدوام الرسمي بسبب الظروف الجوية.

وبحسب كتاب صادر عن المحافظة، وورد لوكالة شفق نيوز، فإنه الدوام الرسمي من يوم غد الثلاثاء ولغاية يوم الخميس، سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا بدلا من الساعة الثامنة.

وشهدت العديد من المدن العراقية ضباباً كثيفاً في الأيام الماضية تسبب في العديد من المناطق وخاصة الطرق الخارجية بانعدام الرؤية، وأدى كذلك إلى غلق المجال الجوي في مطار بغداد الدولي عدة مرات.