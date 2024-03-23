بسبب السيول.. غلق جسر "الباشا" الرابط بين تكريت وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بإغلاق الجسر الحديدي (جسر الباشا)، الذي يربط تكريت وكركوك، بسبب ارتفاع مناسيب نهر دجلة وشدة السيول.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع مناسيب نهر دجلة بسبب شدة السيول وارتفاعه تسبب عنه غلق الجسر الحديدي المعروف باسم جسر الباشا، عن الخدمة وغلقه بصورة مؤقتة".

وأكد المصدر، أن "جسر الباشا يربط تكريت وكركوك وهذا الجسر الحديدي وانقطاعه لا يؤثر على حركة الانتقال بين المحافظتين، كون الممر الثاني والجسر الرئيسي سالك وحركة النقل طبيعية".

وفي السياق وجه مدير بلدية تكريت المهندس جاسم نصيب في بيان، بـ"غلق الجسر الحديدي (جسر الباشا) بالصبات الكونكريتية بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة الى الدرجات القصوى وحفاظاً على سلامة أهلنا في مدينة تكريت ومناطق شرق دجلة".