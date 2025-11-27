بسبب الزخم .. وزير التربية يمدد التقديم على الانتساب في نينوى عشرة أيام

شفق نيوز- نينوى

مدد وزير التربية، يوم الخميس، فترة التقديم على نظام الانتساب في محافظة نينوى لمدة عشرة أيام إضافية، استجابة للزخم الكبير والإقبال المتزايد من الطلبة خلال الأيام الماضية.

وقال معاون مدير عام تربية نينوى للشؤون الإدارية، محمد قبلان، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التربية وافق رسمياً على تمديد فترة التقديم على الانتساب لمدة عشرة أيام إضافية، وذلك استجابة للزخم الحاصل في تربية نينوى والإقبال الكبير من الطلبة".

وأضاف أن "فترة التقديم كان من المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الحالي، إلا أن الوزارة قررت تمديدها من 1/12 وحتى 10/12، بهدف تسهيل إجراءات الطلبة الراغبين بالتقديم وإتاحة فرصة أكبر لهم لإكمال معاملاتهم".

وأكد قبلان أن "المديرية مستمرة باستقبال المراجعين يومياً وفق الضوابط المعتمدة"، داعياً الطلبة إلى "الاستفادة من فترة التمديد الجديدة".