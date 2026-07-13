"بسبب الروتين".. مراجع يقدم على الانتحار أمام دائرة حكومية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن شخصاً حاول إضرام النار في نفسه أمام دائرة تعويضات مؤسسة الشهداء لضحايا الإرهاب، وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً من مواليد 1992 يعمل كاسباً، أقدم على سكب مادة البنزين على جسده أمام دائرة تعويضات مؤسسة الشهداء لضحايا الإرهاب في منطقة السعدون، شارع النضال، احتجاجاً على تأخر إنجاز معاملته".

وأضاف أن "مواطنين ومنتسبي حماية منشآت الدائرة تدخلوا على الفور وتمكنوا من منعه وإنقاذه قبل أن يشعل النار في نفسه، دون تسجيل أي إصابات".

وأشار المصدر، إلى أن "دوريات النجدة حضرت إلى المكان، وتسلمت الشخص لاتخاذ الإجراءات القانونية ".