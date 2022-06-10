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بسبب الرسوب .. شاب يشنق نفسه في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-10T07:51:51+0000
بسبب الرسوب .. شاب يشنق نفسه في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، بانتحار شاب شنقا جراء فشل دراسي في اطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شابا من مواليد 2004 أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في حي التجنيد التابع لمدينة جلولاء بعد رسوبه في الصف الخامس اعدادي.

وأضاف المصدر، ان جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته.

وسجلت ديالى خلال النصف الأول من عام 2022 أكثر من 30 حالة ومحاولة انتحار في المحافظة منذ بدء العام الحالي.

ويعزو مختصون تصاعد حوادث الانتحار الى العامل الاقتصادي وانعدام الدخل الشهري والخيانة الزوجية والعنف الأسري إلى جانب تعاطي المخدرات والإدمان عليها.

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