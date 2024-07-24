بسبب الرسوب .. تسجيل ثاني حالة انتحار خلال ساعات قليلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بتسجيل ثاني حالة انتحار خلال ساعات قليلة بسبب الرسوب في مرحلة السادس الإعدادي وذلك جنوبي العراق.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً من يبلغ من العمر 18 عاماً اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق بمروحة سقفية داخل منزله الواقع بناحية الفجر شمال ذي قار.

وعزا المصدر، سبب الانتحار الى رسوب الشاب في الصف السادس الإعدادي.

وفي وقت سابق من اليوم أقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه بقطعة قماش بسبب رسوبه في الصف السادس الاعدادي في محافظة الديوانية.

وكانت وزارة التربية العراقية قد اعلنت اول امس الاثنين نتائج مرحلة الصف السادس الاعدادي الدور الاول للسنة الدراسية 2023 - 2024.