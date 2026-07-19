بسبب الديون.. مفوض في أمن المطارات يحرق نفسه داخل منزله ببغداد

شفق نيوز/ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإقدام منتسب في مديرية أمن المطارات على الانتحار بحرق نفسه نتيجة ضغوط مادية، وذلك في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضاً منسوباً إلى أمن المطارات، استغل فترة استراحته وأقدم على سكب مادة البنزين على جسده وإضرام النار فيه بالقرب من منزله في الكاظمية، بدافع الانتحار".

وأضاف المصدر، أن "الحادثة أسفرت عن إصابة المنتسب بحروق شديدة بلغت 100%"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تُعزى سبب إقدامه على هذا الفعل إلى تراكم الديون والالتزامات المالية عليه، فيما نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط حالة صحية حرجة جداً".