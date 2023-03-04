بسبب الديون.. انتحار موظف حكومي في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، يوم السبت، بأن موظفاً حكومياً أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "موظفاً في مديرية مجاري النجف أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص داخل منزله بواسطة بندقية قرب الجسر الشمالي وسط المحافظة".

وبين المصدر، ان "سبب انتحار الموظف يعود لكثرة الديون المترتبة بذمته"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".