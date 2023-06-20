بسبب الحوادث المستمرة.. خانقين تطالب باعادة فتح دائرة الطب العدلي

شفق نيوز/ طالب قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، وزارة الصحة بإعادة فتح دائرة الطب العدلي في القضاء بسبب تزايد واستمرار الحوادث المرورية والحوادث الاخرى بعد المسافة بين خانقين وبعقوبة.

وقال قائممقام خانقين دلير حسن لوكالة شفق نيوز، إن عدم وجود دائرة للطب العدلي خلق مشاكل كبيرة لاسباب كثيرة ابرزها صعوبة إصدار شهادات الوفاة للمتوفين في الحالات التي تتطلب تشريح الجثث ونقلها الى بعقوبة فضلا عن بعد المسافة والتكاليف المادية للنقل التي يتحملها المواطنون.

واعرب عن اسفه لتحمل ذوي المتوفي تكاليف أجرة سيارات اهلية لنقل الجثث الى الطب العدلي بسبب تحديد مهام سيارات الإسعاف من قبل وزارة الصحة بنقل الجرحى والحالات الطارئة حصراً.

وقضاء خانقين من المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور العراقي، ويقع ضمن محافظة ديالى بالقرب من الحدود الايرانية، ويبعد 105 كيلومتر عن بعقوبة.