بسبب الحنطة.. حريق يلتهم 50 دونماً و"دماء" بين سائقي شاحنات في محافظتين (فيديو)

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير، يوم الثلاثاء، في 50 دونماً من محصول الحنطة جنوب محافظة كركوك، فيما شهدت صلاح الدين مشاجرة دامية بين سائقي الشاحنات.

وقال مصدر في الدفاع المدني، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق أسفر عن التهام أكثر من 50 دونماً من الحنطة، فيما تم إنقاذ أكثر من 600 دونم كانت مهددة بالاحتراق".

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، بوقوع مشاجرة بين 7 من سائقي الشاحنات كانوا يصطفون في طابور تسليم محصول الحنطة أمام أحد السايلوات.

وأضاف المصدر، أن "المشاجرة اندلعت بسبب خلافات على أولوية الدخول إلى السايلو، حيث استخدم المتشاجرون أدوات حادة مثل (التواثي)"، مبيناً أن المشاجرة أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين نُقلا إلى المستشفى، فيما قامت القوات الأمنية باعتقال بقية الأطراف المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".