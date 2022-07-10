بسبب الحر و"الاختلاف بين السنة والشيعة".. انخفاض الحركة السياحية في خانقين خلال العيد

شفق نيوز/ سجل قضاء خانقين شمال شرقي ديالى انخفاضا بالحركة السياحية في ثاني ايام عيد الاضحى لعدة أسباب منها ارتفاع درجات الحرارة واختلاف موعد العيد بين السنة والشيعة، فيما تواصل ادارة القضاء والاجهزة الامنية تنفيذ خطة العيد بمضامينها المرسومة.

وقال مدير دائرة سياحة خانقين التابعة لاقليم كوردستان سمير سردار لوكالة شفق نيوز، إن "حركة السائحين والوافدين الى خانقين خلال العيد تراوحت بين 30- 40% عن الأعوام الماضية لأسباب عديدة منها ارتفاع درجات الحرارة وتفاوت موعد العيد بين الشيعة والسنة اضافة الى اقبال غالبية العوائل والمحتفلين نحو محافظات الاقليم التي تتوفر فيها مقومات الترفيه والسياحة النموذجية".

ورجح سردار ارتفاع اعداد الوافدين والسائحين غدا وبعد غد بحسب المعطيات الميدانية السائدة في الأعياد والمناسبات مستدركا ان "ملامح العيد في خانقين لازالت غائبة ودون المستوى المعهود".

الى ذلك اكد قائممقام خانقين دلير حسن سايه تنفيذ خطة خدمية وامنية متكاملة في عموم المناطق الترفيهية والسياحية في خانقين ضمن مضامين واهداف مرسومة تؤمن اجواء الاحتفالات بعيد الاضحى.

وأوضح سايه في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "الخطة تضمنت نشر قوات امنية من مختلف الصنوف في المرافق السياحية وتنظيم دخول وخروج العجلات والوافدين من والى خانقين مع حملة توعية مستمرة لحث الأهالي والمواطنين على التعاون مع الاجهزة الامنية خلال أيام العيد".

وأشار سايه الى "خطة خدمية تنفذها الدوائر المعنية في عموم خانقين لتقديم الخدمات للمحتفلين بعيد الاضحى وبإشراف ومتابعة ادارة خانقين والسلطات المختصة.

وتنفذ السلطات الأمنية والإدارية خطط أمنية وخدمية محكمة لحماية المحتفلين بالاعياد وتشمل الخطة عدة محاور اجراءات لتلافي وقوع أي خروقات لتأمين المتنزهات والمناطق السياحية والعامة التي تقصدها الأسر المختلفة خلال الأعياد.