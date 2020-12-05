بسبب الحروب وكورونا.. أكثر من 30% من سكان ديالى في خانة الفقر

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في ديالى، يوم السبت، أن نسبة الفقر في ديالى تتجاوز 30% بسبب الحروب والظروف الامنية وتداعيات جائحة كورونا.

وقال نائب محافظ ديالى كريم علي زنكنة لوكالة شفق نيوز؛ ان "نسبة الفقر في ديالى ارتفعت لتصبح أكثر من 30% بسبب مخلفات الحروب والنزوح وجائحة كورونا"، مشيرا الى ان "اكثر الطبقات المتضررة هم الكسبة ومعدومي الدخل الحكومي".

وبين زنكنة وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان "مجتمع ديالى طبقتين الاولى زراعية تعاني الاهمال وغياب الدعم الحكومي وغياب سياسات دعم المنتج الوطني والذي انعكس سلبا على الواقع الزراعي وسبب هجرة للمهنة وعزوف عن مزاولتها في الكثير من المناطق".

وتابع ان "الطبقة الثانية من سكان ديالى هم الموظفون الذين طالهم الضرر المعيشي بسبب جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي".

و بشأن ارتفاع معدلات الفقر في المناطق والوحدات الإدارية المختلطة سكانيا "المتنازع عليها" قال زنكنة؛ ان "معدل الفقر والبطالة في تلك المناطق يتراوح بين 30-35% للأسباب المذكورة انفا الى جانب اسباب وتداعيات أخرى".

واعتبر نائب المحافظ الإعانات الاجتماعية لشرائح الفقراء العاطلين والاحتياجات الخاصة "رمزية ولا تلبي نصف الأعداد والنسب الحقيقية المستحقة الإعانات والدعم المعيشي مشددا على اعادة النظر بملف الحماية الاجتماعية وتعديله بما يضمن دعم مناسب يوازي الاحتياجات والاستحقاقات المعيشية".

وتتراوح معدلات الفقر في المحافظة بين 29-35% بسبب ظروف التهجير وانهيار القطاع الزراعي وتعطيل القطاعين الصناعي والخاص اضافة الى عدم توزيع التعيينات في المحافظة بشكل عادل و بحسب قواعد البيانات في عموم الوحدات الادارية.