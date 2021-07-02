بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء.. التربية تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، يوم الجمعة، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط بسبب ارتفاع درجات الحرارة و الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة وبعد اجتماعها مع الوزير عبر الانترنت، قررت تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين وسيتم خلالها اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات".

ودعت وزارة التربية، طلبة الصف الثالث المتوسط الو "استثمار هذا الوقت واستكمال استعداداتهم لاجراء الامتحانات بتفوق ونجاح".

وشهدت محافظات العراق ما عدا اقليم كوردستان انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي.

وعزا مصدر في وزارة الكهرباء اليوم الجمعة سبب الإنقطاع التام للطاقة في محافظات العراق كافة باستثناء إقليم كوردستان إلى التفجيرات التي طالت مؤخرا أبراج الطاقة الأمر الذي أدى إلى تفعيل نظام الحماية الذاتي لمنظومة الشبكة الوطنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تفجير عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى وصلاح الدين تسبب بانخفاض معدل التجهيز إلى أكثر من ألف ميغاواط مما تسبب ذلك في تغيير ترددات نقل الطاقة وارجاع الحمل إلى محطات الإنتاج والتوليد. وأوضح المصدر أن محطات الإنتاج تحتوي على نظام الحماية الذاتي وقامت بحماية نفسها من خلال اطفاء التوربين ( رأس التوليد) مما أدى إلى إطفاء عام للكهرباء على مستوى العراق عدا إقليم كوردستان.

وأشار المصدر إلى أن محطات الإنتاج ستبدأ خلال الساعات المقبلة بإعادة تشغيل التوربينات الغازية والحرارية على أن تتم إعادة ربط ترددات الكهرباء بالسيطرة الوطنية، مردفا بالقول ستتم إعادة تجهيز الطاقة الكهربائية للمناطق والمدن كافة خلال الساعات الـ12 المقبلة.