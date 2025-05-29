بسبب الحرارة والكهرباء.. موظفو العراق يطالبون بتقليص ساعات الدوام الرسمي

شفق نيوز/ طالب عدد من موظفي دوائر الدولة، يوم الخميس، بتقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

ويقول الموظف سامي ناطق في حديث لوكالة شفق نيوز: "إننا ندخل الصيف ودرجات الحرارة مرتفعة جدا وبالتالي إن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وتأثيره سلبي على معنويات العمل، وتأخير في الأهداف المرجوة، وصعوبة في التواصل مع المواطنين المراجعين".

وأضاف أن "التقليص سوف يقلل الضغط على الشبكة الكهربائية مما يخفف الأعباء على المواطنين عموما والموظفين خصوصا وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية".

من جانبه قال الموظف في وزارة الصناعة حيدر محمد، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "موظفي الوزارة يعانون من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى أكثر من 45 درجة مئوية، وانقطاع متكرر للكهرباء في حين أن البدائل محدودة".

وطالب محمد، الحكومة بـ"تقليص ساعات الدوام الرسمي، ساعة واحد ولاسيما أن العام الماضي شهد تطبيق القرار من قبل الحكومة".

وتابع: "إننا حرفيين في دوائر الدولة وغالبا ما تكون أعمالنا خارج دوائرنا"، متسائلاً "ما قيمة الكهرباء إن جاءت بعد منتصف الليل أو في ساعات متأخرة من المساء؟".

يشار إلى أن المحافظات العراقية ولاسيما العاصمة بغداد تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء ولساعات طويلة مع عجز الحكومة عن إيجاد الحلول البديلة لذلك، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة في هذا الصيف تشهد ارتفاعاً كبيراً في عموم البلاد.