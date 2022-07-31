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بسبب الجفاف وإلغاء خطة الاستزراع.. كساد يضرب أسواق التجهيزات الزراعية بديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-31T11:10:11+0000
بسبب الجفاف وإلغاء خطة الاستزراع.. كساد يضرب أسواق التجهيزات الزراعية بديالى

شفق نيوز/ كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم الأحد، عن كساد كبير ضرب  أسواق الأدوات والتجهيزات الزراعية بسبب إلغاء الخطط الزراعية والجفاف.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "كساداً كبيراً يضرب أسواق ومحال بيع التجهيزات والأدوات الزراعية في ديالى وسط انخفاض القدرة الشرائية بنسبة أكثر من 70%".

وبين أن "إلغاء الخطط الزراعية على مدار العامين الماضيين وشح الأمطار والإيرادات المائية أصاب القطاع الزراعي بالشلل التام والحق أضراراً كبيرة وتسبب بخسائر اقتصادية جسيمة لأصحاب المحال التجارية والشركات".

ورهن التميمي عودة استقرار أسواق التجهيزات الزراعية الى اطلاق الخطط الزراعية  وانتهاء ازمة الجفاف بشكل نسبي لمعاودة ممارسة النشاط الزراعي وانتعاش التجارة بالأدوات والتجهيزات الزراعية من جديد إلى سابق عهدها رغم المشاكل التي واجهتها خلال السنوات الماضية وأبرزها مديونية المزارعين واعتماد البيع والتجهيز بالآجل بسبب تلكؤ صرف مستحقات تسويق المحاصيل للمزارعين.

وأجبرت أزمة الجفاف في ديالى منذ ثلاث سنوات الجهات المختصة بملف المياه على تقنين استخدامها وحصرها للشرب وإرواء البساتين في عموم المناطق، وإلغاء الخطط الزراعية بكاملها لتجاوز أزمة المياه المتفاقمة.

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