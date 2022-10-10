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بسبب الجفاف.. خطر يهدد الصحة والبيئة في احدى بلدات ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-10T15:58:00+0000
بسبب الجفاف.. خطر يهدد الصحة والبيئة في احدى بلدات ديالى

شفق نيوز/ أطلق قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى خطة وإجراءات أولية لمواجهة خطر يهدد الصحة والبيئة بسبب مخلفات الجفاف وشح المياه.

وقال قائممقام المقدادية وكالة حاتم عبد جواد لوكالة شفق نيوز؛ إن إدارة القضاء وبالتنسيق مع دوائر خدمية بدأت إجراءات أولية لتطويق واحتواء خطر احد قنوات البزل والذي يبلغ طوله 5 كم تقريبا والذي يمر بالقضاء تحول الى منبع للروائح الكريهة وبؤرة لنقل الأوبئة مستقبلا بسبب ركود المياه جراء الجفاف وعدم تدفق المياه الزائدة من المناطق الزراعية شمالي المقدادية.

وأعلن عبد جواد عن عقد اجتماع أولي خدمي بين الدوائر المعنية لإيجاد معالجة لخطر احد قنوات البزل الذي يهدد الصحة والبيئة ودراسة مقترحات وحلول تواجه الخطر البيئي والصحي ومنها شق قنوات فرعية لتصريف المياه الراكدة الآسنة وتغليفها على شكل قناطر لإخفاء الروائح ومخلفاته معتبر وضع قناة البزل  منظرا يشوه معالم قضاء المقدادية والذي أنشئ قبيل التصميم العمراني للقضاء.

وأشار عبد جواد ان خلية معالجة قناة البزل أقرت توصيات أولية بنقل ملف القناة من دائرة الموارد المائية الى البلدية وتوجيه دائرة المجاري بإعداد تصاميم  ومخططات توضيحية لقنوات تصريف المياه.  

ويقع قضاء المقدادية على بعد 35 كم شمال شرق بعقوبة وهو ثاني أكبر قضاء في ديالى بعد مركز المحافظة، سميت بهذا الاسم نسبة إلى الولي الصوفي المقداد بن محمد الرفاعي المدفون في محيط القضاء

ويبلغ سكان القضاء نحو  280 ألف نسمة، نحو 70% منهم من العرب، و20% من الكورد والبقية من التركمان وأقليات عراقية أخرى.

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