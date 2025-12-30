بسبب الثلوج.. إصابة 3 أشخاص بانقلاب سيارة على طريق جمجمال - كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر بدائرة مرور محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أشخاص إثر انقلاب سيارة وقع بالقرب من سيطرة باني مقان على طريق كركوك - جمجمال، نتيجة الانزلاق بسبب تراكم الثلوج على الطريق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عن إصابة تدريسي في جامعة كركوك وموظفة في القطاع الصحي، إضافة إلى شخص ثالث، مشيراً إلى أن جميع المصابين من سكنة مدينة جمجمال".

وأضاف أن "فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مؤكداً أن "حالتهم مستقرة ولم ترد تقارير عن وفيات حتى الآن".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين السلامة على الطرق، خاصة في المناطق التي تشهد تساقطاً كثيفاً للثلوج".