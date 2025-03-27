بسبب "التدخين المفرط".. مستشفى عراقي يستقبل حالة طارئة لمنتسب ثلاثيني

شفق نيوز/ نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الفلوجة التعليمي بمحافظة الأنبار، في إنقاذ حياة منتسب في القوات المسلحة من محافظة ديالى بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة ناتجة عن التدخين المفرط.

وذكر مصدر طبي في المستشفى لوكالة شفق نيوز، أن المريض، وهو في الثلاثينات من عمره، وصل إلى الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة في الصدر وضيق في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود انسداد حاد في أحد الشرايين القلبية.

وأضاف المصدر، أن الفريق الجراحي أجرى للمريض تداخلاً قسطارياً طارئاً لفتح الشريان المسدود واستعادة تدفق الدم إلى القلب، مؤكداً أن العملية تكللت بالنجاح وأن المريض يخضع حالياً للمراقبة الطبية لضمان استقرار حالته الصحية.

ودعا الأطباء في المستشفى إلى ضرورة التوعية بمخاطر التدخين المفرط وتأثيره السلبي على صحة القلب والأوعية الدموية، مشددين على أهمية الفحوصات الدورية لاكتشاف أي مشكلات صحية مبكراً.