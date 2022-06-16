بسبب التجاوزات وشح المياه .. بساتين قلب ديالى مهددة بالهلاك

شفق نيوز/ حذر اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى اليوم الخميس من هلاك أكثر من 10 آلاف دونم من البساتين في بعقوبة واطرافها بسبب شح المياه وانعدامها، داعياً الى اجتماع للجهات المعنية في المحافظة لإيقاف التجاوزات على النهر المغذي لهذه البساتين.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من 10 آلاف دونم من البساتين في محيط بعقوبة والعبارة والمناطق القريبة منها مهددة بالهلاك والاندثار بسبب انعدام المياه وعدم وصولها منذ أكثر من 4 اشهر".

وأضاف ان "التجاوزات على نهر خريسان المغذي لبساتين قلب ديالى تبتلع 90% من المياه المخصصة للبساتين وسط عجز الجهات المختصة عن إزالة التجاوزات ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين"، داعيا الى اجتماع طارئ بين دوائر الزراعة والموارد المائية والدوائر الأمنية لحل مشاكل التجاوزات على نهر خريسان وإنقاذ البساتين من الهلاك بسبب العطش".

واجبرت ازمة الجفاف في ديالى منذ ثلاث سنوات الجهات المختصة بملف المياه على تقنين استخدامها وحصرها للشرب وارواء البساتين في عموم المناطق وإلغاء الخطط الزراعية بكاملها لتجاوز ازمة المياه المتفاقمة.