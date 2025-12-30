بسبب "الانجماد".. ميسان والمثنى تغيران موعد دوام المدارس ورياض الأطفال

شفق نيوز- ميسان/ المثنى

قررت حكومتا ميسان والمثنى، مساء اليوم الثلاثاء، تغيير موعد دوام المدارس ورياض الأطفال في المحافظتين بسبب انخفاض درجات الحرارة ووصولها إلى درجات "الانجماد".

وذكر ديوان محافظة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ حبيب الفرطوسي وجه المديرية العامة لتربية ميسان بجعل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال عند الساعة التاسعة صباحاً بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة".

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ المثنى مهند العتابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تقرر بدأ الدوام المدرسي ليوم غد الأربعاء لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال عند الساعة التاسعة صباحاً بسبب انخفاض درجات الحرارة المفاجئ ووصولها إلى درجات الانجماد (الصفر)".

وكان محافظ صلاح الدين بدر الفحل وجه بأن يبدأ دوام المدارس ليومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً، كما تضمن التوجيه أن يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية من الساعة 9 صباحاً وللأيام أعلاه.

بدوره وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة ليومي الثلاثاء والأربعاء، استناداً إلى تقارير الأرصاد الجوية.

كما وجه محافظ كركوك، ريبوار طه، بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والأربعاء في جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في عموم المحافظة.

ويشهد طقس العراق منذ مطلع الأسبوع الجاري انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة فضلاً عن تساقط أمطار غزيرة والثلوج خلال الأيام الماضية في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى المجاورة لصلاح الدين.