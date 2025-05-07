بسبب الانتخابات.. غضب داخل الوقف السني في نينوى

شفق نيوز/ أفادت مصادر دينية مطلعة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، مساء اليوم الأربعاء، بإلغاء وقفة كان يستعد لها المئات من رجال الدين داخل جامع "النبي شيت" للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"التدخلات السياسية المفروضة" على إدارة الوقف السني في نينوى.

وأوضحت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن الوقفة التي كان من المقرر تنظيمها في الجانب الأيمن من المدينة في الساعة العاشرة ليلاً، أُلغيت بشكل مفاجئ دون إعلان الأسباب، في حين مُنعت وسائل الإعلام من تغطية الحدث.

وبينت، أن "هذه الوقفة كانت ستتضمن كشف الضغوط التي تمارسها جهات سياسية نافذة تسعى لتغيير الإدارة الحالية بغرض استغلال موارد الوقف ومنابره الدينية مع اقتراب موعد الانتخابات".

وأكدت، أن "تلك الجهات طرحت أسماء مثيرة للجدل وغير مقبولة من قبل الوسط السني المعتدل، مما زاد من حالة التوتر داخل المؤسسة".

وبحسب ذات المصادر، فإن "الضغوط دفعت مدير الوقف السني في نينوى، يوسف العبد ربه، إلى تقديم طلب إعفاء رسمي إلى رئيس ديوان الوقف، إلا أن طلبه قوبل بالرفض".

وأشارت إلى أن "رجال الدين حصلوا على وعود بعدم المساس بهوية الوقف السني في الموصل، والعمل على حماية استقلاليته ولهذا ألغيت الوقفة".

من جهتهم، وثق مدونون لحظات مغادرة عدد من رجال الدين جامع "النبي شيت" بعد إلغاء الوقفة، وسط حالة من الغموض والتكتم حول أسباب القرار المفاجئ.