بسبب الاستخدام "السيء" للمنصب.. وزير الدفاع يقيل أحد مستشاريه

شفق نيوز/ وجّه وزير الدفاع ثابت العباسي، يوم الثلاثاء، بإقالة أحد مستشاريه بسبب الاستغلال "السيء" للمنصب وورود العديد من الشكاوى ضده.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار متابعات وزير الدفاع ثابت العباسي ومراقبته لأداء المكلفين بالعمل في عدد من الملفات الخاصة بالوزارة، فقد تم تأشير خلل وملاحظات عديدة بحق المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون مجلس النواب صلاح السعيدي، وكذلك ورود العديد من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب ومن قبل عدد من موظفي وزارة الدفاع والمواطنين مما يعكس الاستغلال السيء للمنصب المكلف به".

وأشار إلى أن الوزير "وجّه بإقالة صلاح السعيدي، من منصبه ونستغرب من قيامه بنشر طلب اعفائه بعد علمه بأمر اقالته في محاولة منه لإيهام وتضليل الرأي العام عن اخفاقه بالعمل المناط به".

من ناحيته؛ كتب السعيدي على صفحته بموقع فيسبوك "تقدمت يوم 2023/3/12 بطلب للسيد وزير الدفاع بإعفائي من منصبي كمستشار مساعد لوزير الدفاع لشؤون مجلس النواب لأسباب خاصة".

وأضاف أنه "بعد مضي أكثر من ست سنوات في مكتب السيد الوزير كمستشار لوزير الدفاع (..) كان لنا اختبار صعب في مركز القرار وبعد هذه المدة سنخرج بأيدي بيضاء ناصعة بعيدا عن الفساد الذي استشرى بكثير من مفاصل الدولة العراقية".