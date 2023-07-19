تعطيل الدوام الرسمي في البصرة وكربلاء غدا الخميس

شفق نيوز/ أعلنت محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، يوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مصدر حكومي في حديث لوكالة شفق نيوز إن " الحكومة المحلية قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في الدوائر المرتبطة بالمحافظة كافة عدا الأمنية منها والصحية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتخطيها حاجز 50 درجة مئوية".

وتشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة يتخطى في بعض المحافظات حاجز 50 درجة مئوية او ما يقترب منها، فيما تلجأ بعض الإدارات المحلية إلى بعض الحلول والتدابير للتخفيف من موجة الحر ومنها تقليص ساعات الدوام او اعلان العطل الرسمية.

من جانبه أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، في بيان مقتضب، إنه قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة شهر محرم الحرام.