بسبب ارتفاع ملوحة المياه.. الحكومة الاتحادية تقرّ تعويضات مالية للبصرة

شفق نيوز- بغداد

أقرّ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، صرف تعويضات مالية لأهالي محافظة البصرة على خلفية ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، إلى جانب حزمة قرارات خدمية واقتصادية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين، برئاسة محمد شياع السوداني وأقرّ المجلس توصيات تتعلق بتطوير البنى التحتية والطرق، وتركيب إشارات مرورية إلكترونية، وتعزيز الإنارة، وإدخال مفاهيم السلامة في المناهج الدراسية، إضافة إلى تشديد الغرامات على المخالفين، واستخدام الكاميرات الذكية، وإنشاء ممرات وجسور للمشاة والدراجات، فضلاً عن فرض فحوصات طبية ونفسية دورية على السائقين، وتكريم السائق المثالي.

كما صادق المجلس بحسب البيان، على "قيام وزارة المالية بتسديد مبلغ ملياري دينار لمديرية ماء البصرة عن الفترة من الأول من تموز/ يوليو ولغاية نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025، تعويضاً عن الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون جراء ارتفاع نسبة الملوحة".

وأشار إلى "تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد أنبوب الغاز الجاف المغذي لمشروع محطة كهرباء الأنبار/ الدورة المركبة مع شركة (SEPCOIII) الصينية، بطول 250 كيلومتراً، يتضمن إنشاء مقطع إضافي من حقل عكاز إلى محطة (T1)".

ولفت إلى أنه "أقرّ تحديد سعر الغاز السائل المجهز لمعامل الطابوق بـ(250 ألف دينار للطن)، مع قصر تنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (25 لسنة 2025) على معامل الطابوق فقط ولمدة خمس سنوات".