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بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. محافظة عراقية تعطل الدوام غدا الخميس

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-03T08:41:10+0000
بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. محافظة عراقية تعطل الدوام غدا الخميس

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة واسط جنوبي العراق، تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس في الدوائر كافة نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

واستثنت الحكومة المحلية في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، الدوائر الخدمية والمصارف وديوان المحافظة من العطلة.

كما أكدت إستمرار امتحانات التربية وفق الجدول الوزاري.

وتجتاح منذ يوم الاثنين الماضي موجة حارة مناطق ومدن العراق كافة والتي ستستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.

وقررت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق تعطيل الدوام اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية الاثنين المقبل.

وكانت وزارة الكهرباء الاتحادية قد دعت امس الثلاثاء السكان إلى ترشيد الاستهلاك للحفاظ على ساعات التجهيز في ظل ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في البلاد.

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