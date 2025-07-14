بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. كركوك تغير وقت الدوام وتقلصه ساعة واحدة

شفق نيوز- كركوك

قرر محافظ كركوك ريبوار طه، مساء اليوم الاثنين، تغيير وقت الدوام الرسمي وتقليصه ساعة واحدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن طه وجّه الدوائر والوحدات الإدارية وأقسام ديوان المحافظة كافة، بتقليص الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وبين أن بداية الدوام الرسمي ستكون في الساعة السابعة والنصف صباحاً وينتهي الواحد والنصف ظهراً.

ويوم أمس الأحد، قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تعديل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة ليكون من الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة الواحدة ظهراً.

ولفت الدخيل في وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، إلى أن القرار يطبق بدءاً من تاريخ صدور الأمر ولغاية 31 آب/ أغسطس المقبل وذلك إشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (34966).

يشار إلى أن أوقات دوام الدوائر الحكومية في العراق تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً، فيما قررت الحكومة تقليص الدوام ساعة واحدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.