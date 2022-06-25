بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. غرق ثلاثة فتيان جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، بغرق ثلاثة فتيان في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "تم تسجيل حالتي غرق في قضاء الفجر أقصى شمالي محافظة ذي قار، الأولى لفتى من مواليد 2006، والثاني فتى من مواليد 2009، وتم انتشال جثة واحدة وما زال البحث جارٍ عن الثانية".

واضاف ان "حالة غرق ثالثة حصلت في ناحية الفضلية جنوبي محافظة ذي قار لصبي عمره 13 سنة غرق في (الشط الحلو) وما زال البحث جاري عن جثته".

وتشهد المحافظات العراقية تسجيل العديد من حالات الغرق بين وقت وآخر عند حلول فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتدني التجهيز بالتيار الكهربائي.