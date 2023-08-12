بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. ذي قار تعطل الدوام غداً وتقلصه ساعة طوال الأسبوع

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في ذي قار، مساء اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، وتقليصه ساعة طوال أيام الأسبوع الجاري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، وجهّ بتعطيل الدوام غداً في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية.

كما أوعز بتقليص الدوام في بقية الأيام من الأسبوع الجاري حصراً ساعة واحدة فقط، مخولاً مديري الدوائر بتحديد الساعة في بداية الدوام أو في نهايته.

وفي وقت سابق اليوم، وجهّ محافظ ديالى مثنى التميمي، بتقليص الدوام الرسمي بنسبة ‎%‎50 في ديوان المحافظة ديالى والدوائر التابعة لها يومي الأحد والاثنين.

وقال المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "هذا التوجيه جاء بعد ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية في المحافظة".

وكانت مدينة مدينة خانقين، احدى مناطق محافظة ديالى، قد سجلت، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة بالعالم كما سجلت 11 مدينة عراقية أخرى، أعلى درجات الحرارة خلال 24 ساعة الماضية.