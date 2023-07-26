بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. الديوانية وواسط تعطلان الدوام الرسمي غداً

شفق نيوز/ قررت محافظتا الديوانية وواسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس 27-7-2023 في مؤسسات الدولة بسبب إرتفاع درجات الحرارة وافساح المجال للاخوة المعزين باحياء ليلة عاشوراء الأمام الحسين".

واستثنى المحافظ من التعطيل، "الدوائر الخدمية والامنية والمصارف لإكمال اجراءات توزيع رواتب الموظفين".

بدوره قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، إنه "من اجل فسح المجال امام المؤمنين لأداء مراسم الزيارة واحياء ليلة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام ونظراً لإرتفاع درجات الحرارة تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 27 / 7 / عطلة رسمية في واسط".